Теперь можно забыть о данной железнодорожной ветке, поскольку уничтожение моста полностью выводит ее из строя.

Оккупанті стремились создать новую железнодорожную связь на случай, если Крымский мост будет недоступен. Речь идет о соединении Ростова и Таганрога с Мариуполем, Волновахой и Мелитополем. А недавно мы применили систему HIMARS по отношению к мосту, который захватчики строили возле села Гранитное через реку Кальмиус, о чем рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

Военный эксперт отметил, что оккупанты не только не смогли перехватить ни одну ракету, но и предоставили информацию о работе своей ПВО.

"Как только вражеские цистерны с топливом были доставлены, мы успешно уничтожили мост, полностью перекрыв эту неоконченную ветвь" - заметил эксперт. При этом вражеская ПВО была выявлена. Возможно, в ближайшее время мы сможем провести дополнительные удары и по ПВО.

Эксперт утверждает, что теперь можно забыть о данной железнодорожной ветке, поскольку уничтожение моста полностью выводит ее из строя. Река Кальмиус, несмотря на свою мелкость и узость, создает препятствия для возведения так называемого временного моста из-за перепадов высот.

Жданов напомнил, в Запорожской области Вооруженные Силы Украины успешно отразили атаку российских оккупантов к западу от Вербового. А на Херсонском направлении, украинские военные продолжают активные меры по расширению своих позиций.

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