Политический консультант и военнослужащий Александр Антонюк объяснил, что в 2023 году мы получили недостаточно оружия, россияне начали учиться, взорвали Каховскую ГЭС, что и попортило наши планы на контрнаступление.

Об этом он рассказал в программе «Культ личности».

Как отмечает гость программы, в 2023 году события на фронте не были так динамичны, как в 2022 году, и на это есть причины. Во-первых, объясняет он, противник учится, сейчас он перенял много тактических действий, которые предпринимаем мы, в частности, это касается FPV-дронов, это очень чувствительная вещь на фоне того, что у них и так есть артиллерия, КАБы, РЕБы, тому подобное. Поэтому, констатирует эксперт, ВСУ пришлось остановить запланированные динамические походы.

«Второй фактор, почему остановилось продвижение контрнаступления, – это подрыв Каховской ГЭС. Здесь нужно дать оценку, что российские Вооруженные силы, их Генштаб, Минобороны, поняв, что могут не удержать оборону, пошли на такое преступление, террор, что приостановило и сбило динамику, на которую были расчеты», - рассказывает Александр Антонюк.

Третий немаловажный фактор, отмечает он, состоит в том, что партнеры задекларировали нам одну номенклатуру оружия, а дали другую, гораздо меньше. Сейчас, констатирует военнослужащий, мы получили уже больше, но недостаток, в частности авиации, стал ощутимым в контрнаступлении 2023 года, чтобы провести его эффективно и с минимальными потерями.

«Но мы часто забываем о том, что линию обороны суровикина наши Вооруженные силы прошли большую часть, то есть половину по меньшей мере. А это и минированные поля, это те же огневые позиции. Поэтому считать, что у нас идет проигрыш, о чем в последнее время видим в соцсетях, разных эфирах… Я бы точно так не сказал. А кто сказал, что война будет легкой?», - заключает Александр Антонюк.

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