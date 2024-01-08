Военный эксперт Александр Мусиенко заявил, что ВСУ имели в 2023 году важные победы, хотя и не все удалось так, как планировалось, но ждем оружия от Запада и работаем над победой в 2024 году.

Об этом он рассказал на своем канале.

«Успехи Украины в Черном море – это очень важно. Третий раз за 240 лет, но впервые именно Украина может нанести военное поражение Черноморскому флоту россии. Это очень знаковый и важный момент, потому что мы действительно приближаемся к тому, чтобы как минимум вытеснить вражеский Черноморский флот из оккупированного Крыма, как максимум уничтожить его, в этом мы продвинулись. Так же мы имели успехи определенные в войне в воздухе, потому что было уничтожено довольно много целей, на конец года сбито 5 вражеских самолетов», - рассказывает Александр Мусиенко.

Что касается продвижения по суше, отмечает он, то ВСУ уничтожили большое количество вражеской техники, средств и живой силы, то есть уменьшили наступательные мощности врага, не давая ему развить успех оперативно-стратегического характера. Кроме того, рассказывает эксперт, мы не дали возможности оккупантам захватить Донецкую и Луганскую области полноценно, как они хотели до конца года.

С другой стороны, констатирует он, нам не удалось освободить те территории, которые планировались в рамках контрнаступления, хотя деоккупацию мы тоже видели, пусть и не столь масштабную. Также, отмечает эксперт, нам еще не удалось полноценно победить, но мы и не проиграли, не совершили роковых ошибок стратегического уровня.

«На войне бывает так, что самый лучший план разбивается о реалии того, что возникает на поле боя напрямую. Поэтому разное бывает, но я могу сказать, что мы входим в 2024 год с определенными ожиданиями. Понятно, что будем действовать больше в обороне, особенно в краткосрочной перспективе, но я бы не исключал того, что мы можем увидеть и определенные наступательные действия, как только у нас появится возможность и как только нам будет хватать обеспечения наших партнеров», - рассуждает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко прокомментировал информацию о том, что россия применила против Украины северокорейские баллистические ракеты, и объяснил, что это для нас означает.

Также Politeka писала о том, что Митрополит Александр (Драбинко) рассказал, как одесский владыка Агафангел отреагировал на обстрел со стороны россии.





