Социолог Александр Позний заявил, что украинцы все же доверяют официальным источникам и тг-каналам-миллионникам, поэтому надеются на лучшее в новом году и не верят российским ИПСО.

Об этом он рассказал в программе «Регионы в огне» с Алексеем Буряченко.

По словам эксперта, результаты исследования Фонда «Демократические инициативы» им. Илька Кучерива относительно отношения граждан к своему будущему и будущему государства в 2024 году можно сгруппировать и вообще увидеть, что общественные настроения в обоих случаях склоняются все-таки больше к надежде, оптимизму и уверенности, а не к тревоге и растерянности.

«Но все равно интересная тенденция на фоне того, что российские ИПСО пытаются показать и нашим западным партнерам, что экономика Украины слаба, власть в Украине слаба. Потенциально люди могли бы думать, что у них фактически все более-менее, есть сбережения, жилье, фундамент стабильности, а в стране, если читать много российских газет, можно сделать вывод, что все плохо. А мы видим, что нет, наши люди не ведутся на ИПСО, у них, насколько мы понимаем из этих исследований, высокий уровень информационной гигиены, и они доверяют официальным источникам», - рассуждает Алексей Буряченко.

Прежде всего гость программы подчеркивает, что наши граждане все же доверяют украинским источникам. Правда, отмечает он, если говорить о телемарафоне, то он является источником чисто официальных новостей, но у него есть одна проблема, как и у всего, что связано с государством: это оперативность. То есть, объясняет социолог, телемарафон дает нам официальные новости, но после того, как их утвердят и согласуют, и к моменту их выхода все уже давно известно из телеграм-каналов, хотя это и риски, если каналы какие-то подозрительные.

«В стране есть 5, 6, 7 больших телеграм-каналов, на которые большинство подписано, каналы-миллионники фактически держат планку репутации. А анонимные телеграм-каналы не так легко найти, но в некоторых моментах СБУ все же удается отследить их», – отмечает Александр Позний.

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