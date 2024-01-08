Тарологиня Елена Бюн сообщила, что россияне не довольны результатами своих обстрелов, они будут пытаться еще и еще, также в некоторых областях возможен блекаут.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Стоит ли волноваться по поводу обстрелом и блекаутов в январе украинцам?

Украина все-таки страна большая, и, к сожалению, где-то он может быть локально, в каких-то областях. Скорее всего это там, где ближе к зоне боевых действий. К сожалению, да. Потому что если мы в целом смотрим, то как-то более позитивненькие первые три карты выпали. Но именно в определенных местах, к сожалению, да.

Этот террор, понятно, что был спланировал, но он будет продолжаться весь январь или до конца зимы? Энергетический террор.

Я бы сказала, что здесь не только энергетический террор. Обстреливание Украины у них идет до выборов в россии, потому что им надо хоть где-то показать результат, а результата нету такого, как они хотят.

Массированные обстрелы раз на неделю будут на регулярной основе? И будут ли они чаще?

То, что касается дронов, то, что мы видим практически каждый день, каждый день звучит тревога, эту тенденцию они будут пытаться продолжать дальше. А вот то, что касается массированных, тут Восьмерка, больше похоже на раз в неделю, приблизительно так.

Но опять же, видите, они не удовлетворены, как бы там они не пыжились. К сожалению, прилетает, к сожалению, люди страдают в Украине, но их выбешивает, карта злости, агрессии и недовольства из-за того, что они затрачивают столько усилий, а такого результата, как они хотят, нет, закрывает, работает ПВО.

Как сообщала Politeka, Бюн сделала расклад таро по обстрелам Украины и сообщила, какие карты тут выпадают.

Также Politeka писала о том, что Gaya сообщила, что на Украине было давнее проклятие, но в этом году оно заканчивается.