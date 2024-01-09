Оккупационные силы стратегически перешли к тактике нападения на позиции Вооруженных Сил Украины (ВСУ) с использованием небольших отрядов из десяти человек на Херсонском фронте. На данный момент фронтальная линия практически не претерпела изменений, продолжая устойчивые позиционные бои, делится военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Оккупанты столкнулась с ограничениями в активном использовании авиации на данном фронтовом участке после того, как тут был сбит еще один их военный самолет ВКС. К тому же, возникли трудности с радиоэлектронным балансом, связью и оперативным обменом информацией.

"Их на время ограничили таким образом. ВСУ приступили к дистанционной минировке наземных линий связи российских войск на левом берегу Херсонщины. Наши военные уже заявляли, что в районе Крынок оккупанты начали осуществлять атаки их позиций малыми группами из десяти человек" - делится эксперт.

Он подметил, пока что у ВСУ возникают сложности, связанные с неспособностью быстрой эвакуации раненых и погибших с левого берега на правый. Кроме того, дроны представляют серьезную проблему.

Также Свитан напомнил, с учетом текущей обстановки на фронте, россия не способна в настоящее время сконцентрировать достаточное количество войск. Скорее всего, мы можем ожидать местных наступательных действий в нескольких направлениях.

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