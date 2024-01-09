В операционной зоне на юге Украины продолжаются боевые столкновения, при этом основной задачей ВСУ остается "отработать" по российским оккупантам с расположенных на высотах северо-западнее Новопрокоповки или юго-западнее Роботиного. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подметил, также в фокусе внимания — захват высот в районе Вербового.

Эксперт отметил стратегическую важность избегания застоя в серой зоне и приоритет удержания позиций на высоких точках местности. Силы обороны активно осуществляют атаки на российских захватчиков, учитывая их значительное укрепление в указанных районах.

Сейчас сновной задачей становится очистка высот северо-западнее Новопрокоповки или юго-западнее Роботино, а также в районе Вербового.

"Российские военные мешают дальнейшему продвижению украинских сил на юг в сторону Токмака. Освобождение этих высот станет ключевым элементом для дальнейших действий, направленных на перерезание сухопутного коридора в Крым" - делится эксперт.

Он также добавил, наша артиллерия сможет контролировать переход в районе Мелитополя, что позволит перерезать сухопутный коридор из под Токмака и принять его под оперативный контроль, предполагая развитие операций на несколько километров вперед.

Последние новости Украины:

В Киеве задержан эксчиновник, фото: за что ему грозит 15 лет.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.