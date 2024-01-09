Военный эксперт подчеркнул, что рф, несмотря на пропагандистские заявления, не может поддерживать длительные темпы наступления.

Украина находится в стратегической обороне, при этом противник пытается производить наступательные действия на отдельных направлениях, но уже проявляет усталость, рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов. Он подчеркнул, что в целом удалось ограничить наступательный потенциал российской армии.

В настоящее время российские войска не способны провести даже оперативно-тактическую наступательную операцию, что наблюдается на примере событий в Авдеевке.

"Штурм этого населенного пункта уже длится почти четыре месяца, и продвижения, которые удалось достичь российским войскам, не такие значимые. Но потери они понесли серьезные" - рассказал эксперт.

Военный эксперт подчеркнул, что Россия, несмотря на пропагандистские заявления, не может поддерживать длительные темпы наступления.

Также он отметил снижение боевой интенсивности на Авдеевском направлении и уменьшение массированных атак, что свидетельствует о снижении эффективности российских действий.

Несмотря на неудобную позицию, в которую противник поставил наши силы, Жданов подчеркнул, что российская армия утратила свой прежний наступательный потенциал, который она имела полгода назад.

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