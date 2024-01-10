Особенно трудное положение определено на этом фронтовом участке, где оккупанты сталкиваются с дефицитом поставок.

На левом берегу Херсона украинские силы обороны продолжают активную деятельность в противостоянии противнику. В последние дни отмечается значительное снижение эффективности действий вражеской авиации в этом регионе, о чем сообщил полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

Особенно трудное положение определено на этом фронтовом участке, где оккупанты сталкиваются с дефицитом поставок из россии, являющейся для них самой отдаленной базой.

"Оккупанты именно на этом участке фронта страдают от нехватки поставок. Под давлением им позже придется отступить на третью линию обороны, известную как "линия Суровикина", находящуюся в 15-20 километрах за Скадовском. Хотя россияне пока не приняли это решение" - рассказал эксперт.

Вместе с другими аналитиками эксперт заметил, россияне, отходя на эту линию обороны, рискуют потерять контроль над Скадовском, который может оказаться под огневым контролем украинской артиллерии.

"Российские военные находятся в раздумьях, но, по мере отвода достаточного количества техники на левый берег, они, вероятно, примут решение и отступят к Скадовску" - делится аналитик.

Ранее он напомнил, что еще недавно оккупанты стремились создать новую железнодорожную связь на случай, если Крымский мост будет недоступен. Речь идет о соединении Ростова и Таганрога с Мариуполем, Волновахой и Мелитополем.

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