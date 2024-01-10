Такая характеристика представляет собой серьезную проблему на фронте, так как эффективно обходит средства радиоэлектронной борьбы.

Пока что в борьбе с "Ланцетами" украинские силы терпят потери в технике. Экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий раскрыл причины, по которым российские беспилотные аппараты "Ланцет" представляют собой серьезную угрозу для Вооруженных Сил Украины (ВСУ) на поле боя.

Дикий пояснил, что для маневрирования этими беспилотными аппаратами по-прежнему требуется оператор, однако управление "Ланцетом" не подразумевает направление его непосредственно к цели.

"На расстоянии около 700 метров дрон продолжает свой полет в автоматическом режиме. Такая характеристика представляет собой серьезную проблему на фронте, так как эффективно обходит средства радиоэлектронной борьбы в ближнем радиусе действия. Это нас действительно донимает" - заявил Дикий.

В случае с "Ланцетами" обстановка не такая, как обычно: если танк защищен радиоэлектронными средствами на расстоянии 500 метров, а его обнаружили как цель на 700 метрах, дрон автоматически достигнет цели.

Напомним, на Бахмутском направлении украинские военные отбивают жестокие атаки противника, который мечтает захватить еще один населенный пункт. Начальник службы связей с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо ранее заявлял, что Часов Яр — это следующая цель врага.

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