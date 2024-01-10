Чтобы не преследовать отдельный транспорт с боеприпасами, украинские Воздушные силы фокусируются на достижении основных составов.

Украинские военные продолжают систематическое освоение воздушного пространства над полуостровом Крым. Бывший командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий рассказал детальнее об обстановке на фронте.

"Снятие российской радиолокационной станции на "вышках Бойко" стало отправной точкой, после которой пошло последовательное разрушение российской воздушной обороны в Крыму" - делится аналитик.

Дикий отметил, что каждый этап сопровождался усвоением новых целей Воздушными силами Украины, делая их доступными. В настоящее время Украина утверждает, что в пределах Крыма нет недоступных зон. Задача сил состоит в ликвидации тылового склада боеприпасов, созданного оккупантами в регионе.

"Вместо того чтобы преследовать каждый отдельный транспорт с боеприпасами, украинские Воздушные силы фокусируются на достижении основных составов. Начало текущего года принесло серьезные успехи в этом направлении" - подчеркнул аналитик.

Также он подметил, пока что в борьбе с "Ланцетами" украинские силы терпят потери в технике. Дикий пояснил, что для маневрирования этими беспилотными аппаратами по-прежнему требуется оператор, однако управление "Ланцетом" не подразумевает направление его непосредственно к цели.

Последние новости Украины:

Приостановили и отогнали - новые важные подробности битвы за Авдеевку.

Также сообщалось, возможно ли сейчас замораживание войны.

Кроме того, Politeka.net писала, что Валерий Залужный сделал тревожное заявление.