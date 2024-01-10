Украинские военные продолжают систематическое освоение воздушного пространства над полуостровом Крым. Бывший командир роты батальона "Айдар" и военный аналитик Евгений Дикий рассказал детальнее об обстановке на фронте.

война, фронт, передовая, Бахмут, Донецкая область

"Снятие российской радиолокационной станции на "вышках Бойко" стало отправной точкой, после которой пошло последовательное разрушение российской воздушной обороны в Крыму" - делится аналитик.

Дикий отметил, что каждый этап сопровождался усвоением новых целей Воздушными силами Украины, делая их доступными. В настоящее время Украина утверждает, что в пределах Крыма нет недоступных зон. Задача сил состоит в ликвидации тылового склада боеприпасов, созданного оккупантами в регионе.

"Вместо того чтобы преследовать каждый отдельный транспорт с боеприпасами, украинские Воздушные силы фокусируются на достижении основных составов. Начало текущего года принесло серьезные успехи в этом направлении" - подчеркнул аналитик.

Также он подметил, пока что в борьбе с "Ланцетами" украинские силы терпят потери в технике. Дикий пояснил, что для маневрирования этими беспилотными аппаратами по-прежнему требуется оператор, однако управление "Ланцетом" не подразумевает направление его непосредственно к цели.

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