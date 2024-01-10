Аюрведический терапевт Мария Ланг рассказала, что россияне и дальше будут обстреливать Украину, но в это время у нас на фронте будет серьезный прорыв.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

Вы все знаете, что обстрелы всегда связаны с тем, что враг проявляет бессилие. Это как от отчаянья человек, не достигший своей цели, начинает просто бессмысленно все крушить вокруг себя. Все эти обстрелы не принесут ни удачи, ни победы врагу и не изменят никак ход нашей войны.

Война уже запрограммирована на победу Украины. Поэтому, пожалуйста, ни в чем не сомневайтесь, просто мужественны будьте, берегите себя. И, естественно, территории, которые сейчас подвергаются массированным атакам, понимайте, что в таких местах сейчас оставаться опасно. Весь январь и Киев, и Херсон, и Харьков ждут очень жестокие обстрелы.

У любого существа перед смертью наступает агония. И вот все, что будет происходить в течении января, будет ознаменовано двумя потоками событий. Первый поток событий – это то, что у нас на фронте пойдут очень серьезные изменения и улучшения. И второй поток событий – будут очень жестокие обстрелы с помощью шахедов и ракет.

За переживанием горя и потерь люди не будут понимать, что на фронте идет очень серьезный прорыв, что на фронте у нас серьезные успехи. Поскольку люди будут заняты переживанием своих личных проблем. Придя к февралю, вы увидите, что за этот январь произошло. Я очень надеюсь, что все, кто потерял все жилье или, не дай Бог, потерял своих близких, будут иметь силы и мужество это пережить. И, конечно, мы надеемся, что помощь будет этим людям полностью оказана.

Как сообщала Politeka, Gaya сообщила, что на Украине было давнее проклятие, но в этом году оно заканчивается и мы будем переживать большой расцвет.

Также Politeka писала о том, что Бюн рассказала, будет ли у нас в январе блекаут.