Противник также активен и стремится оказать давление на украинские позиции, что делает обстановку крайне сложной.

На текущий момент украинские силы ведут оборонительную операцию, охватывающую фактически всю линию фронта. Основной задачей этой оборонительной операции является устранение возможности противника для наступления, рассказывает полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

Эксперт добавляет, противник также активен и стремится оказать давление на украинские позиции, что делает обстановку крайне сложной. Говорить о полном успехе в данной оборонительной операции на данном этапе считается преждевременным.

"Противник понес значительные потери, и на некоторых направлениях вынужден был отступить с подразделениями, лишившимися боеспособности, заменяя их новыми.Оценить, насколько долго противник сможет поддерживать такой подход, сложно сразу, нам нужно подождать" - поделился эксперт.

Важно учесть, что это не только вопрос тактики ведения боевых действий, но и политического поручения. Ради достижения цели российские силы могут мобилизовать все свои ресурсы.

"На данный момент наши силы расположены на левом берегу Херсона, всего менее чем в 100 километрах от Крыма. Продвигаясь к Перекопскому перешейку, можно полностью подвергнуть полуостров огневому контролю, что приведет к перекрытию сухопутного пути оккупантам" - добавил Жданов.

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