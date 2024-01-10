Согласно последним данным нашей разведки, у рф может быть около тысячи ракет различных типов, лишь часть которых была использована.

Главной целью российских военных стал не контроль над энергетической системой, а воздействие на украинский военно-промышленный комплекс и производственную инфраструктуру. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов считает, в настоящее время Россия, являющаяся страной-агрессором, изменила стратегию в проведении ракетных атак на Украину.

Теперь основное внимание не уделяется энергетическим объектам, а сосредотачивается на военно-промышленном комплексе и производственной базе. Сейчас оккупанты используют стандартную тактику раздражения гражданского населения с целью формирования общественного мнения об уступке со стороны Украины перед рф.

"Согласно последним данным нашей разведки, у рф может быть около тысячи ракет различных типов, из которых они использовали по меньшей мере четверть во время последних массированных ударов. Однако интервал между массированными ракетными ударами зависит от возможности доставок, и если боеприпасы поступают с различных складов" - напомнил эксперт.

Жданов отметил, что сейчас российские оккупанты действуют "подвижно", и время следующего массированного ракетного удара также зависит от возможности поставок.

Также эксперт заметил, в последние дни отмечается значительное снижение эффективности действий вражеской авиации на юге. Особенно трудное положение определено на этом фронтовом участке, где оккупанты сталкиваются с дефицитом поставок из россии, являющейся для них самой отдаленной базой.

Последние новости Украины:

Пожары вспыхнули после массированного ракетного удара, под завалами люди.

В действительности "план Б" существует – о чем и почему никто не говорит.

У россиян новый план – потеря этих населенных пунктов серьезно повлияет на ход боев.