Информация о сбитых целях может не предоставляться, чтобы сохранять конфиденциальность местоположения противобаллистических систем.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнул, что недавно Белгород подвергся серьезному обстрелу, особенно несколько дней назад во время обстрела Харькова, когда в районе Белгорода также слышались взрывы.

Таким образом силы обороны Украины принимают эффективные меры по обороне Харькова, активно ликвидируя ракетные пусковые установки в районе Белгорода.

"Они используют как щит Белгород, скрывая за ним мирные установки С-300, которые направлены на Харьков" - делится эксперт.

Относительно успехов противовоздушной обороны, Свитан отметил, что 75% крылатых ракет и 100% Шахедов были успешно сбиты. Он объяснил, что информация о сбитых баллистических целях может не предоставляться, чтобы сохранять конфиденциальность местоположения противобаллистических систем.

Эксперт отметил стратегическую важность избегания застоя в серой зоне и приоритет удержания позиций на высоких точках местности. Силы обороны активно осуществляют атаки на российских захватчиков, учитывая их значительное укрепление в указанных районах.

Сейчас сновной задачей становится очистка высот северо-западнее Новопрокоповки или юго-западнее Роботино, а также в районе Вербового.

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