Силы россии предпринимают усиленные попытки атаковать, массировав свои войска и технику в этом районе.

Генерал Валерий Залужный высказывает мнение, что в отношении перспектив Авдеевки украинские войска способны удерживать оборону города не менее двух-трех месяцев, имея достаточные силы и ресурсы. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан также рассказал детальнее об обстановке на фронте.

"На юге от Бахмутского направления, в Авдеевке, находится один из самых напряженных участков фронта, где ведутся ожесточенные бои в промышленной зоне города. Но несмотря на сложившуюся обстановку, украинские военные не отступают из Авдеевки, сосредотачивая свои усилия на минимизации потерь и достижении значительных результатов против противника" - делится эксперт.

Также он добавил, на направлении Купянско-Лиманского фронта возникла серьезная ситуация, силы россии предпринимают усиленные попытки атаковать Купянск, массировав свои войска и технику в этом районе.

"Конкретно южнее Купянско-Лиманского направления, у Бахмута, оккупанты активно стремятся атаковать Часов Яр, с целью достичь Константиновки, ключевого украинского железнодорожного хаба, для нанесения ущерба логистике Украины" - делится эксперт.

В областях Клещеевки и Андреевки вражеские силы предпринимают попытки вытеснить украинские войска с стратегически важных высот.

Последние новости Украины:

В Киеве задержан эксчиновник, фото: за что ему грозит 15 лет.

Как сообщала Politeka, украинец шпионил за ВСУ, которые готовились к наступлению.

Также писала Politeka, Служба безопасности Украины задержала бойца ВСУ.