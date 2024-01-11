Если рф складывает ракеты непосредственно на аэродромах, то для подготовки следующего массированного удара нужно не много времени.

Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов сообщил о последних данных украинской разведки, утверждая, что в россии собрано приблизительно тысяча ракет различных типов. В ходе последних массированных комплексных ударов враг, по его словам, использовал не менее четверти своих запасов.

В случае транспортировки с аэродромов базирования авиации, подготовка следующего массированного удара займет от двух до двух недель.

"В настоящее время враг действует гибко, и все зависит от возможности поставок. Если россия складывает ракеты непосредственно на аэродромах, то для подготовки следующего массированного удара будет достаточно двух-трех дней" - делится эксперт.

Жданов также отметил изменение приоритетов России, указав на то, что основным объектом атак стал не энергетический комплекс, а военно-промышленный комплекс и производственная база.

"ВПК, военно-промышленный комплекс, ни Соединённые Штаты, ни Европейский союз, к сожалению, не смог резко встать на военные рельсы и выдать на гора необходимое количество вооружения. Не смогли. Очень медленно и очень туго разворачивается производство вооружения" - добавил эксперт.

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