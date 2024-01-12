На Авдеевском направлении разгораются жестокие стычки. За последнее время уничтожено более 400 единиц военной техники, израсходовано значительное количество ресурсов, и нет свежих резервов для продолжения боевых действий, сообщает полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

"Первый месяц они уделили наступлению, и впоследствии пришлось только удерживать занятые позиции. В этот период они достигли Красногоровки и немного продвинулись в сторону Очеретиного, но дальнейший прогресс был приостановлен" - рассказывает эксперт.

Он также подмечает, поэтому можно сделать вывод, что первый прорыв российских войск у Авдеевки уже давно остановлен, и впереди противников ожидает продолжение трудных боевых действий в позиционной войне.

"Такая ситуация, вероятно, может продолжаться примерно до весны, когда на нашем фронте появятся западные авиасредства. Тогда наши силы, возможно, смогут вести наступление на других участках фронта" - рассказывает эксперт.

Жданов также отметил изменение приоритетов россии, указав на то, что основным объектом атак стал не энергетический комплекс, а военно-промышленный комплекс и производственная база.

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