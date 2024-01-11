Сейчас наша задача выдерживать вражеские атаки, чтобы обнаруживать огневые позиции противника, когда тот вынужден выходить из своих позиций.

Сейчас сохраняется напряженная обстановка сохраняется в районе Крынков, Херсонская область, где российские военные активно атакуют украинские формирования на левом берегу. Военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан подмечает, противник предпринимает попытки приблизиться к их позициям, но украинские силы успешно отражают вражеские атаки и удерживают небольшой участок.

"Бойцы на левом берегу продолжают сталкиваться с трудными условиями, проводя фактически несколько месяцев в режиме активной боевой разведки. Их задача - выдерживать вражеские атаки, чтобы обнаруживать огневые позиции противника, когда тот вынужден выходить из своих оборонительных позиций и подвергаться нашим контратакам" - рассказывает эксперт.

Активность вражеской авиации снизилась после потери своих самолетов, возможно, российские военные либо ограничили использование авиации, либо предпочли действовать с дальних расстояний, добавляет Свитан.

"Тем не менее, украинским защитникам удалось достичь положительного сдвига в обеспечении беспилотниками FPV. Специалисты, работающие с беспилотниками, успешно выполняют боевые задачи" - добавляет Свитан.

Также он добавил, на направлении Купянско-Лиманского фронта возникла серьезная ситуация, силы россии предпринимают усиленные попытки атаковать Купянск, массировав свои войска и технику в этом районе.

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