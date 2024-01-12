В связи с этим украинские силы работают над блокировкой транспортировки вражеского топлива в сторону украинского фронта.

Ситуация вокруг Авдеевки остается трудной для российских войск, которые ставили перед собой множество сроков для успешного захвата этого населенного пункта. Российский лидер стремится добиться хоть каких-то успехов на поле боя, но на данный момент очевидно, что этого не произойдет, считает военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

Эксперт также указал о перспективах движения Вооруженных Сил Украины на левом берегу Херсона.

"Украинские беспилотные аппараты регулярно преодолевают расстояние примерно 150-200 километров. Основная цель таких операций – уничтожение нефтяных терминалов, топливных складов и логистической инфраструктуры врага. Уничтожение "жизненной линии" оккупационной армии – топливных резервов, становится одним из приоритетов для Украины" - делится эксперт.

В связи с этим украинские силы работают над блокировкой транспортировки вражеского топлива в сторону украинского фронта. После полной блокады топливных ресурсов армия России лишится способности проводить военные действия на линии фронта, подмечает Свитан.

Он также напомнил, на юге от Бахмутского направления, в Авдеевке, находится один из самых напряженных участков фронта, где ведутся ожесточенные бои в промышленной зоне города. Но несмотря на сложившуюся обстановку, украинские военные не отступают из Авдеевки.

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