На фронте по направлению Купянско-Лиманского украинские военные сообщают об успешном противостоянии массированным атакам российских войск. Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник сообщил, оккупанты продолжают наступление, используя танки, боевые машины пехоты и пехоту. Однако украинские силы успешно уничтожают вражескую технику и отражают атаки.

"На момент боевых действий в этом районе уже формируется "стоянка" сожженной техники российских войск. Этот факт позволяет нашим силам эффективно следить за дальнейшими действиями противника" - сообщает эксперт.

Он также предположил, несмотря на понесенные потери, российские войска, возможно, будут продолжать наступление в этом районе:

"Для российского командования стало характерным пускать людей в атаку, даже с учетом высокой вероятности уничтожения на фронте" - также подметил аналитик.

Также военный эксперт объяснил, как война переходит на территорию рф, и какой фактор может приблизить точку перелома ситуации на фронте.

По его словам, у нас есть "прекрасные моменты бавовнирования" в разных регионах рф, но, к сожалению, этого всего пока мало, потому что россия все же очень большая страна, и ее энергетическая и инфраструктурная сеть также очень большая.

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