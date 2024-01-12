Чтобы поддержать такую стратегию, требуется значительное количество дальнобойных ракет, о чем рассказывает эксперт.

Для утонченной стратегии требуется сочетание четырех видов оружия в большом объеме. Наличие 61 военной машины хорошо, это является хорошим показателем. Однако, военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник считает, что для эффективного контрнаступления необходимо по меньшей мере три авиационных полка, что соответствует 180 самолетам.

Важным аспектом также является наличие достаточного количества ракетно-бомбовой нагрузки, измеряемой тысячами тонн, а не единицами.

"Чтобы поддержать такую стратегию, требуется значительное количество дальнобойных ракет, не менее 700 боеголовок класса ATACMS. И для успешного контрнаступления необходимо обеспечить наличие не менее 180 военных самолетов и соответствующего ракетно-бомбового оборудования. В таком лучае, можно ускорить ход войны" - делится эксперт.

Черник выделил важность наличия обширных средств радио-электронной борьбы, особенно окопного типа, а также увеличение использования беспилотных аппаратов.

"Нужно, чтобы это все масштабировалось, масштабировалось по-настоящему. Вот как они регулярно через каждые вторые-третьи сутки запускают в нашу сторону начиная от 20 заканчивая до 70 шахедов, что-то подобное должно происходить и с нашей стороны", – ранее в одном из интервью также подчеркнул Петр Черник.

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