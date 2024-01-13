Это приносит надежду, особенно для украинцев на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией.

Северная часть Черного моря находится в контроле Украины, включая газодобывающие платформы. Даже при рисках, морские экспортные маршруты, играющие важную роль в национальной экономике, вновь активны, рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

Он также подчеркнул, что регулярные атаки на российские суда вынуждают противника срочно перебазировать свои корабли, ссылаясь на недавние заявления Буданова.

"В 2023 году произошли первые высадки украинских войск на территории временно оккупированного Крыма, что ранее многие считали невозможным. Это приносит надежду, особенно для украинцев на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и некоторые из них начали терять веру" - делится эксперт.

В то же время на Авдеевском направлении разгораются жестокие стычки. За последнее время уничтожено более 400 единиц военной техники, израсходовано значительное количество ресурсов, и нет свежих резервов для продолжения боевых действий.

"Первый месяц они уделили наступлению, и впоследствии пришлось только удерживать занятые позиции. В этот период они достигли Красногоровки и немного продвинулись в сторону" - напомнил эксперт. По его словами, далее прогрес был остановлен.

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