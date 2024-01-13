Ввиду холодной погоды, российские войска восточнее используют ограниченное количество боеприпасов. Как сообщает полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов, причиной сокращенного использования беспилотников российскими войсками против Украины за последние две ночи стало опасение их замерзания.

Ночные температуры опускаются до -18 градусов, что делает невозможным задержание личного состава на наблюдательных постах более нескольких дней.

Последние данные указывают на снижение интенсивности штурма российской пехотой на Бахмутском направлении.



"Вероятно, это в связи с морозами. Низкие температуры в сочетании с возможными снегопадами могут ограничить маневренность, однако промерзшая почва улучшит "передвижение по местности" в январе и феврале" - замечает эксперт, опираясь на данные других аналитиков.

Российские силы, вероятно, будут стремиться поддерживать или усиливать локализованные наступательные операции в восточной Украине, нацеливаясь на сохранение инициативы независимо от погодных условий и местности.

Он также подмечает, поэтому можно сделать вывод, что первый прорыв российских войск у Авдеевки уже давно остановлен, и впереди противников ожидает продолжение трудных боевых действий в позиционной войне.

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