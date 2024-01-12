Даже объединив все имеющиеся ресурсы и усилия, российским войскам будет недостаточно мощи для начала наступления в направлении Харькова. В этом контексте нет необходимости переживать на этот счет, рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"Речь идет о части Харьковской области, особенно о левом берегу реки Оскол, которая представляет собой направление Купянска, и которое российские войска активно обходят уже в течение второго года. Несмотря на наличие некоторых наступательных действий, сам город не подвергается реальной угрозе" - сообщает эксперт.

Чтобы обеспечить надежную защиту Харькова от возможных атак, требуется проведение контрнаступлений на расстоянии 150 километров. Это включает в себя уничтожение пусковых установок, напомнил аналитик.

"Несмотря на то, что подобных ракет может быть тысячи, количество самих пусковых установок значительно меньше - десятки, возможно, сотни, но не более" - заявил Свитан. Уничтожение их на земле представляет собой более эффективный способ, чем попытки перехвата ракет в воздухе.

Эксперт напомнил, Украина уже приступила к применению средств дальнего поражения по местоположениям этих пусковых установок, включая аэродром в Белгороде.

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