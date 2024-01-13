Недавно на территории рф два беспилотных летательных аппарата совершили атаку на военный аэродром в Энгельсе. Всего использовались два беспилотника, однако они были сбиты и упали на территорию военного аэродрома. При этом самолет, находящийся на земле, представляет собой крайне уязвимую цель, о чем рассказал военно-политический эксперт Александр Мусиенко.

"Даже простой беспилотник с двумя килограммами взрывчатки, снабженный эффективными разрушающими элементами, способен вывести из строя воздушное судно" - делится эксперт.

Как известно, с аэродрома "Энгельс" осуществляют взлет дальние стратегические бомбардировщики, которые выполняют обстрел ракетами по территории Украины. У этих воздушных судов имеются два барабана, каждый из которых вмещает по шесть ракет.

"Почему два беспилотника было? Потому что два смогли долететь, но также это могли и запускать с территории рф. Это разные версии, им могли и помешать по пути. Сейчас у нас другая интенсивность, мы не можем просто достать до Энгельса, это тяжело и далеко. Но даже два - это позитивный результат" - заключил эксперт.

Целесообразно попытаться поджечь авиационный керосин в топливных резервуарах. Тогда весь дальний авиационный флот будет вынужден оставаться на земле. Без наличия авиационного керосина и поставок топлива самолеты останутся неподвижными, следовательно, ракеты не достигнут цели, считает эксперт.

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