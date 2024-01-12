Экзорцистка Isita Gaya предупредила, что во всем мире уже раздавались звонки о стихийных катаклизмах, но Украины это коснется меньше, мы уже закалены до трудностей.

Об этом она на канале «Прогноз».

Какие изменения в этот год принесет нам во внутренней жизни Украины? Астрологи говорят о том, что у нас будет глобальная перезагрузка. Как вы видите первое полугодие Украины?

Да, это действительно время глобальной перезагрузки и больших изменений, которые происходят как в Украине, так и во всем мире.

Первые полгода не будут легкими для Украины, для украинцев. Еще два месяца зимы, потом весна, и это холодное время года будет играть свою роль. То есть будут отключения электросети, люди будут страдать от холода. Но самые тяжелые будут эти два месяца зимы, потом уже весной будет становиться немного легче.

Большая возможность массового отключения электросети по всей планете, я говорю не только об Украине. И я знаю, что во многих странах Европы уже идет подготовка. Если вы помните, в прошлом году в Европе и Америке раздались на многих телефонах вызовы, предупреждающие об опасности. Мне также наставники сказали, что с телефонов будут одновременно раздаваться эти звонки. Это звонки, предупреждающие о больших стихийных катаклизмах, воде, штормах и также о вопросах отключения света.

Это неблагоприятное время для Европы наступает, к сожалению, и для Америки также, для Китая, на этих территориях будет очень много катаклизмов, отчасти многое будет и на территории россии. В Украине процессы будут более мягко проходить, чем на этих территориях. Поэтому в Украине постепенно с этого года будет немного лучше. Украинцы уже натренированы к отключению света, они уже обладают силой духа, они уже знают, как решить много ситуаций и справиться. Европейцы этого не знают, потому может быть даже паника в некоторых городах Европы и Америки.

Как сообщала Politeka, Атаманова заявила, что сейчас прежде всего нужно навести порядок в Верховной Раде.

Также Politeka писала, что Фрейн провела разговор с Ярославом Мудрым и сообщила, каким он видит будущее Украины.