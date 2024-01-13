Кроме того, противник не способен осуществить свои стратегические планы, подмечает аналитик.

На Востоке продолжается интенсивное столкновение. Российские военные постоянно осуществляют атаки в различных направлениях, в то время как украинские защитники находятся в состоянии активной обороны, делится полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

"Это указывает на то, что Вооруженные Силы Украины не ограничиваются просто обороной, они постоянно контратакуют. В некоторых секторах герои переходят в наступление, успешно разрушая все планы противника" - делится эксперт.

Зимняя наступательная кампания оккупантов не дает результатов. Кроме того, противник не способен осуществить свои стратегические планы, подмечает аналитик.

Несмотря на многократные попытки установить сроки захвата различных населенных пунктов, захватчики постоянно не соблюдают свои сроки. Это приводит к значительным потерям в живой силе у противника.

Также последние данные указывают на снижение интенсивности штурма российской пехотой на Бахмутском направлении.



"Вероятно, это в связи с морозами. Низкие температуры в сочетании с возможными снегопадами могут ограничить маневренность, однако промерзшая почва улучшит "передвижение по местности" в январе и феврале" - замечает эксперт, опираясь на данные других аналитиков.

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