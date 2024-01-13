Эксперт пояснил, что сейчас происходит по линии фронта, и почему говорить о том, что российское зимнее наступление провалилось, еще очень рано.

Российские оккупационные войска продолжают постоянные попытки давления на линию фронта, но плотность этих атак несколько снизилась.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

Эксперт отметил, что, по некоторым сводкам, оккупанты проводят атаки составом мотострелкового отделения без техники – а это самое низкое, самое малое тактическое подразделение. Но противник всё равно продолжает бросать в бой свои войска для того, чтобы сохранять перманентное давление на линию фронта.

"Но не следует думать, что ситуация настолько успокоилась или стабилизировалась, что только небольшие группы войск там атакуют. Нужно понимать следующее, что там идут в том числе и массовые обстрелы, то есть противник под прикрытием обстрелов пытается сейчас сосредоточить дополнительные ресурсы и продолжать атаки", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, даже такие небольшие подразделения противника, но поддержанные артиллерийским огнём, имеют тенденции к продвижению на некоторых участках. А самая сложная ситуация сейчас в районе Авдеевки.

Сергей Грабский добавил, что враг, уменьшив пехотное давление на линию фронта, пытается сейчас накопить войска для того, чтобы возобновить свои наступательные действия.

"Такое кажущееся относительное затишье. Ну, если принимать это за затишье при той интенсивности боевых действий, которые продолжаются, с последующей возможностью продвижения", – подчернул Сергей Грабский.

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