Это является наиболее разрушительным видом атак, направленных на поселения Харьковской области.

Масштабные атаки со стороны российских оккупантов пришли на территорию Украины, в частности, более десяти населенных пунктов Харьковской области оказались под ударами противника. Полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов рассказал, в последних атаках использовалось разнообразное вооружение, среди которого наиболее активно применялись управляемые авиабомбы.

"Были выпущены контролируемые авиабомбы по частным домам посёлка Золочев. Также под ударами российских военных оказалось село Ольховатка, где были применены четыре контролируемых авиабомбы. Эти атаки привели к новым разрушениям, затронув сельскохозяйственные предприятия" - поделился эксперт.

Это является наиболее разрушительным видом атак, направленных на поселения Харьковской области. Кроме того, российские военные продолжают использовать авиацию для ударов, в основном в районах линии фронта.

"Оккупанты приняли решение переместить комплексы С-300 ближе к границе. За последние две недели противник в течение четырех дней подряд осуществлял ракетные удары" - также добавил эксперт.

Российские силы, вероятно, будут стремиться поддерживать или усиливать локализованные наступательные операции в восточной Украине, нацеливаясь на сохранение инициативы независимо от погодных условий и местности.

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