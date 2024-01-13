Оккупанты сейчас ожидают стабильных морозов, хотя бы на неделю, чтобы начать движение с тяжелой техникой.

В течение следующих двух месяцев, когда ожидается формальное переизбрание путина, диктатору необходимо представить какие-то положительные результаты или, в крайнем случае, избегать демонстрации негативных событий. Это становится ключевой задачей на ближайшие месяцы, поделился военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

"На данный момент можно выделить два стратегических направления, которые будут активно использованы в этот период – Купянск и Авдеевка. В области Купянска уже сосредоточено несколько десятков тысяч российских военных, готовых к выходу с военной техникой, особенно в районе "треугольника" Валуйки, Купянск, Сватово" - делится эксперт.

Он добавляет, оккупанты сейчас ожидают стабильных морозов, хотя бы на неделю, чтобы начать движение с тяжелой техникой.

Аналогичная ситуация развивается и в районе Авдеевки, где собрано примерно 50 тысяч российских военных с соответствующей военной техникой. Их готовность к активным военным операциям ожидает только стойких морозов.

Также аналитик заметил, чтобы обеспечить надежную защиту городов от возможных атак, требуется проведение контрнаступлений на расстоянии 150 километров. Это включает в себя уничтожение пусковых установок.

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