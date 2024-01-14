Атаки среднего уровня, подобные той, что произошла на прошлой неделе, могут повторяться примерно раз в семь дней.

Полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан предостерегает о возможности следующей крупной атаки на Украину. По его мнению, временные рамки для подобных атак зависят не только от способностей захватчиков, но и от связанных с определенными датами событий.

"Массированную атаку с использованием 300 летательных аппаратов они могут организовать примерно раз в месяц – полтора, не чаще. Такие атаки, вероятно, будут приурочены к определенным датам, например, к 23 февраля, ближе к праздничным мероприятиям российской армии" - высказался эксперт.

По его мнению, менее масштабные атаки могут происходить чаще. Например, атаки среднего уровня, подобные той, что произошла на прошлой неделе, могут повторяться примерно раз в семь дней. Таким образом, следующая подобная атака может произойти в любой из дней, считает аналитик.

"Относительно мелких атак несколькими ракетами, враг может организовывать их ежедневно. В целом, для запуска С-300 им требуется всего несколько минут для целеуказания и выполнения задачи" - напомнил Свитан об опасности.

Также он добавил, украинские силы работают над блокировкой транспортировки вражеского топлива в сторону украинского фронта. После полной блокады топливных ресурсов армия россии лишится способности проводить военные действия на линии фронта.

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