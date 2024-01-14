Военный эксперт рассказал, на каких участках фронта сейчас пытаются наступать российские оккупанты, и какие перспективы у вражеских войск.

Пока очень рано говорить о том, какое направление российские оккупационные войска выберут главным для нового наступления.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Мы понимаем, что есть значащие точки на карте, и противник пытается достичь там успеха, то есть мы говорим о Купянске, мы говорим о Сватово, мы говорим о районе Серебрянского леса, мы говорим об Авдеевке, но это не значит, что противник откажется от других участков", – подчеркнул Сергей Грабский.

Эксперт отметил, что прорыв оккупантов в район Курахово тоже создаст угрозу окружения украинских войск на Угледарском выступе.

"Есть такое понятие "Пиррова победа" – когда противник достигает какого-то успеха, но на большее у него уже нет сил, то есть его потери настолько велики, что дальнейшее его продвижение или сохранение темпов наступления исключается. Поэтому мы видим, что после Марьинки противник, ну, нельзя сказать, что выдохся, но его боевой потенциал снизился настолько, что боевые действия там ведутся в несколько низшем темпе, поэтому они пытаются найти какое-то новое применение своим силам и пытаются атаковать именно там в районе Новомихайловки", – заявил Сергей Грабский.

Военный эксперт также обратил внимание, что там есть группа озёр, под прикрытием которых оккупанты пытаются обезопасить свой северный фланг, наступление, и поэтому проводят активные действия именно там.

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