Военный эксперт раскрыл, что сейчас происходит в районе Новомихайловки Донецкой области, и чем эта ситуация угрожает ВСУ.

Российские оккупационные войска на Донецком направлении продолжают продвигаться в районе села Новомихайловка, расположенного южнее Марьинки.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online прокомментировал ситуацию на этом участке фронта.

"Нужно понимать, что противник будет продолжать и продолжать атаки на Новомихайловку для того, чтобы расширить свою зону действий и использовать это продвижение по направлению Новомихайловка-Константиновка-Катериновка-Елизаветовка для того, чтобы создать нависание над Угледаром", – заявил Сергей Грабский.

По словам эксперта, атаки оккупантов в районе Марьинки имеют целью продвигаться в сторону Курахово. Город Курахово несколько дней назад подвергся достаточно серьёзному обстрелу, но этого недостаточно – противник здесь преследует и оперативную цель.

"Оперативная цель в данном манёвре очевидна – создать нависание и угрозу окружения в районе Угледара и принудить наши войска отступить из этого района, избегая угрозы окружения, потому что Угледар является очень важным оперативно-стратегическим пунктом на линии фронта, с которого можно развивать наступление по направлению на Волноваху, то есть важнейший транспортный узел", – подчеркнул Сергей Грабский.

Эксперт добавил, что противник, не получив ожидаемого результата ни в районе Марьинки, ни в районе Авдеевки, будет пробовать попробовать продвигаться в других района, чтобы достичь хоть какого-то результата.

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