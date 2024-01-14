Военный эксперт рассказал, какую цену сейчас платят украинские защитники за содержание плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

До тех пор, пока мы можем наносить российским оккупантам потери в соотношении 1:5 и даже 1:7, есть смысл удержания плацдарма на левом берегу Днепра.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью Politeka Online.

"Безусловно, создание такой зоны, которая позволит нам угрожать в будущем противнику – это выдающееся достижение и, скажем так, если использовать несколько устаревшие названия из польского, такая стратегическая офензива, то есть отвлекающий манёвр. Он имел смысл, когда мы говорили о продвижении наших войск на юге в районе Мелитополя, созданием угрозы и нависанием над противником здесь, то есть для проведения каких-то операций", – заявил Сергей Грабский

По словам эксперта, удержание плацдарма на левом берегу Днепра особенно имеет смысл, исходя из того, что такими героическими действиями наши войска не дают возможность противнику проводить интенсивные обстрелы правобережья Херсонщины, но вопрос стоит, какой ценой мы удерживаем этот плацдарм.

"Потому что это не секрет, мы видим в открытых источниках, что противник подвергает просто шквальному огню любое плавсредство, которое пересекает Днепр, и я могу с достаточно большой долей вероятности утверждать, что при форсировании Днепра в таких условиях мы тоже несём потери", – отметил Сергей Грабский.

Военный эксперт добавил, что на сегодняшний день мы не можем говорить о том, что ВСУ будут проводить какие-то активные наступательные действия на левом берегу: "Мы к этому не готовы. Противник сосредоточил на этом направлении достаточно серьёзные войска".

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