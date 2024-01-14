Военный эксперт рассказал, как изменилась ситуация вокруг Авдеевки, а также на каком еще направлении оккупанты пытаются сейчас давить.

Российские оккупанты продолжают давить на Авдеевку, но сейчас оборона города украинскими защитниками уже во многом выполнила свою роль.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Прямого".

"Я могу сказать, что по состоянию на сейчас уже оборона Авдеевки во многом роль выполнила, даже по состоянию на сейчас, потому что очень много сковано российских войск, они понесли потери, им сорваны планы наступить широким фронтом на востоке, они не захватили Донецкую область, речь не идет об оперативно-стратегическом прорыве, не могут зайти в тыл нашей группировкой”, – заявил Александр Мусиенко.

По словам эксперта, вместе с тем очевидно, что для врага Авдеевка – это цель, захват города – это для них вопрос пропаганды, того, что нужно преподнести хоть какие-то успехи.

"Особенностью является сейчас то, что на Восточном направлении чаще применяется авиация, чаще применяются дроны, враг овладевает этой тактикой. Ну, это неизбежно, они перенимают, в том числе, и украинский опыт, как это делается, и стараются так же. Ну и пытаются где-то пройти, протиснуть нашу оборону”, – подчеркнул эксперт.

По его словам, у российских оккупационных войск есть некоторые тактические успехи, но боевые действия продолжаются. Александр Мусиенко констатировал, что, кроме Авдеевки, сейчас оккупанты пытаются растянуть нашу линию оборону в еще одной точке – Марьинке, но наши подразделения пока держат ситуацию под контролем, катастрофы нет.

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