В целом, как отмечает аналитик, украинские военные эффективно сопротивляются противнику на всем протяжении фронта.

Российские вооруженные силы продолжают активные действия против Украины, о чем детальнее рассказал полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов. За последние 24 часа было зафиксировано 61 столкновение на поле боя.

На направлении к Купянску украинские защитники успешно отразили четыре атаки противника вблизи Синьковки. Лиманское направление также оказалось в зоне боевых действий, где удалось предотвратить четыре атаки оккупантов в районах Макеевки и Тернов.

"На Авдеевском направлении наши защитники успешно сопротивляются противнику, который пытается окружить город Авдеевка. Наша армия удерживает оборону, нанося врагу значительные потери. Было отражено пять атак в районах Новобахмутовки, Авдеевки" - рассказывает эксперт.

В целом, как отмечает аналитик, украинские военные эффективно сопротивляются противнику на всем протяжении фронта.

В это время же враг не утихает, стремясь захватить наши территории и восстановить позиции, которые были потеряны под напором наших защитников. Говоря об ударах по российским важным пунктам, Жданов напомнил:

"Негласно Запад сделает вид, что они не замечают или не знают о том, куда летят наши ракеты. Да, на всю глубину досягаемости этих ракет мы будем наносить огневые удары, потому что крайне тяжело будет победить врага, если не переносить войну на их территорию".

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