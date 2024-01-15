Союзники могут проявить понимание и допустить их применение, аналогично ситуации с Польшей.

Военные столкновения в конечном итоге перекинутся на территорию России, поскольку нет другого эффективного способа противостоять противнику. Такое мнение выразил полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов, добавив, что дальнейшие действия с нашей стороны сыграют важную роль в продвижении позиций.

В то время как обсуждается передача Украине авиации, Жданов подчеркивает, что возможно будет тихое одобрение со стороны союзников на использование западного вооружения на территории России.

"Как сказал польский министр иностранных дел, что в ответ на новогодние массированные ракетные удары надо дать Украине ракеты большой дальности и закрыть глаза на их применение. Вот именно так, скорее всего, и будет" - высказался аналитик.

Жданов также рассматривает возможность получения ракет Storm Shadow или SCALP и предполагает, что союзники могут проявить понимание и допустить их применение, аналогично ситуации с Польшей.

Также по его словам, российские силы, вероятно, будут стремиться поддерживать или усиливать локализованные наступательные операции в восточной Украине, нацеливаясь на сохранение инициативы независимо от погодных условий и местности.

Кроме того, российские военные продолжают использовать авиацию для ударов, в основном в районах линии фронта.

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