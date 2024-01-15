Здесь противник стремится понять, как происходит подготовка аэродромов к приему авиационной техники.

Как известно, на днях российские вооруженные силы совершили новую ракетную атаку на Украину, используя разнообразные типы ракет. Украинским военным удалось успешно уничтожить 7 крылатых ракет и 1 управляемую авиационную ракету. Ситуаию с обстрелами и работой ВСУ решил прокомментировать полковник запаса ВСУ, известный военный аналитик Олег Жданов.

"Воздушные силы в этот раз не применяли ракеты для сбивания российских средств. Это было достигнуто благодаря эффективным системам радиоэлектронной борьбы, которые отводят вражеские ракеты на значительное расстояние от цели. Особенно это заметно в отношении военных баз и аэродромов" - заметил эксперт.

По его словам, преимущественно атаки направлены на военные объекты, особенно на поиск аэродромов и аэродромных сооружений. Здесь противник стремится понять, как происходит подготовка аэродромов к приему авиационной техники.

"Они ищут слабое место в защите, чтобы потом ударить. Это побуждает противника пристраиваться или выявлять наши методы защиты аэродромов, ищут алгоритмы противодействия аэродромных служб ракетным атакам".

Также эксперт подчеркнул, что регулярные атаки на российские суда вынуждают противника срочно перебазировать свои корабли, ссылаясь на недавние заявления Буданова.

"В 2023 году произошли первые высадки украинских войск на территории временно оккупированного Крыма, что ранее многие считали невозможным. Это приносит надежду, особенно для украинцев на полуострове, которые уже 10 лет живут под российской оккупацией, и некоторые из них начали терять веру" - делится эксперт.

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