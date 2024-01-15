Авдеевка не будет отдана, так как потом ее придется возвращать с еще большими усилиями и потерями, считает полковник Вооруженных Сил Украины в запасе, летчик-инструктор и военный аналитик Роман Свитан. С другой стороны, российские военные не продемонстрировали значительных продвижений и не планируют этого.

"Они, вероятно, воспользуются морозной погодой для передвижения тяжелой техники. Если морозы продержатся хотя бы 10 дней, то почва примерзнет сильнее. Это позволит противнику продолжать оказывать давление на украинский гарнизон, используя тяжелую технику" - предположил эксперт.

Однако различия в погодных условиях позволят украинским войскам эффективно использовать средства поражения и обнаружения, включая тепловизоры, в достаточном объеме и мощности. На фоне мороза эти технологии проявляют себя очень эффективно.

В то же время Свитан предостерегает о возможности следующей крупной атаки на Украину. По его мнению, временные рамки для подобных атак зависят не только от способностей захватчиков, но и от связанных с определенными датами событий.

Массированную атаку с использованием 300 летательных аппаратов они могут организовать примерно раз в месяц – полтора, не чаще. Такие атаки, вероятно, будут приурочены к определенным датам.

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