Свитан отметил, что нет смысла использовать противоракеты, если цель успешно отводится и падает в безопасном месте.

Роман Свитан, военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе, предоставил анализ особенностей последней российской ракетной атаки. В этот раз враг использовал разнообразные типы ракетных средств.

В этот раз было обнаружено 40 воздушных целей, включая "Шахеды", баллистические ракеты и ракеты другого типа. Однако, помимо применения систем противовоздушной обороны (ПВО), были задействованы системы радиоэлектронной борьбы.

Свитан отметил, что нет смысла использовать противоракеты, если цель успешно отводится и падает в безопасном месте.

"Для проведения крупной атаки с более чем 100 ракетами требуется более месяца подготовки, поэтому вероятность частого повторения подобных атак невелика. Тем не менее, атаки средней интенсивности в 30-40 ракет могут быть подготовлены за 5-7 дней" - заметил Свитан, добавив, что это делает их более вероятными в течение всего зимнего периода.

По его мнению, временные рамки для подобных атак зависят не только от способностей захватчиков, но и от связанных с определенными датами событий.

"Относительно мелких атак несколькими ракетами, враг может организовывать их ежедневно. В целом, для запуска С-300 им требуется всего несколько минут для целеуказания и выполнения задачи" - ранее также напомнил Свитан об опасности.

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