Западные и украинские политики и военные выразили свое мнение, когда закончится война в Украине.

Украинские и западные политики и военные теряют надежду на скорое завершение войны и отмечают необходимость готовиться к длительному противостоянию.

Президент Владимир Зеленский указал, что война закончиться не так быстро, как хотелось бы. Глава Офиса президента Андрей Ермак прогнозирует, что 2024 год может быть переломным, но точных сроков нет.

Генерал Валерий Залужный и главнокомандующий ВСУ отмечают, что глубокого прорыва может не быть, и война может перейти в затяжную позиционную форму.

«Есть надежда, что 2025 год станет переломным по поводу внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидания», — считает ГУР МО Кирилл Буданов.

Секретарь СНБО Алексей Данилов определяет сроки окончания войны как зависимые от многих факторов, включая партнеров и их решения по оказанию поддержки.

Когда закончится война на Украине: что говорят на Западе.

Прогнозируется, что успешное завершение войны зависит от ряда факторов, таких как системные изменения в российской экономике, внешняя поставка военно-технического назначения и психологический фактор в обществе.

На Западе все чаще высказывается убеждение, что война может длиться долго. Президент Латвии и канцлер Германии призывают к готовности к длительному конфликту, а британский премьер Риши Сунак заявляет, что Путин ошибается, если думает, что сможет держаться в войне дольше Украины.

«Западные чиновники все чаще считают, что война в Украине может затянуться еще на пять лет. При этом ни Россия, ни Украина не готовы уступить, но и не способны выйти из тупика», — писал The Economist

Итак, хотя точных терминов не существует, общий настрой указывает на необходимость готовиться к длительному противостоянию, и успешный выход из ситуации будет определяться многочисленными факторами на разных уровнях.