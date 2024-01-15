Об этом он рассказал на своем канале.

«Продолжается самолетопад. Видите ли, только на прошлой неделе мы говорили об уничтожении самолетов, о важности этого. И сейчас мы видим хорошую новость, в чем-то она загадочная, и сейчас мы попытаемся снять эту загадочность, что могло произойти. Но из того, что мы знаем сегодня, накануне, фактически в 21:00, 21:00-21:10 российские самолеты начали исчезать с радаров», - отмечает Александр Мусиенко.

Как объясняет эксперт, это был Ил-22, который координирует российские борта тактической авиации при полете и ведет разведку, то есть это такой воздушный командный центр управления, который находит цели и помогает самолетам взаимодействовать между собой. Кроме этого, добавляет он, это также самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, который видит на сотни километров, который призван для выявления средств ПВО и других типов целей.

По словам эксперта, чтобы поразить такие объекты, нужно иметь серьезное мощное оружие. Если рассматривать Patriot, рассуждает он, то эта система не достала бы эти самолеты, учитывая, где они исчезли, эта версия отпадает. По его мнению, здесь могли сработать РЭБы, новые, улучшенные, которые разрабатывает французская Thales Group, или F-16, эта версия тоже имеет право на жизнь.

«Мы можем действовать в сотнях километров от линии боевого столкновения, нанося такие потери для врага. Потому что потери действительно значительны. Такие самолеты у них есть, надо понимать, но ценно – это готовить экипаж, это инженеры, это специалисты. Ценные сами самолеты, потому что их сделать – это дорого. Это самые дорогие самолеты и не столь быстро это. Поэтому мы можем сказать, что мы увеличиваем наши возможности и мощности в воздушной войне», - подчеркивает Александр Мусиенко.

Как сообщала Politeka, Мусиенко рассказал, передаст ли Иран россии баллистические ракеты, на которые так рассчитывает путин.

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