Наступательные действия российских оккупационных войск уже продолжаются, и сейчас можно наблюдать их концентрацию на трех направлениях.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Прямого".

По словам эксперта, для наступления рф использует преимущественно подразделения с меньшим количеством техники и с большим количеством живой силы, несколько увеличивается по количеству личный состав, растет количество штурмовых рот.

Александр Мусиенко отметил, что сейчас есть три приоритетных направления для наступления российских оккупационных войск. Первое направление – северо-восточное (Купянское и частично Лиманское).

"Направление с северо-востока – оно всегда будет, потому что это фланг для врага, и фланговые атаки они всегда будут проводить, потому что им важно удерживать там наши силы плюс выходить на северную часть Донецкой области", – пояснил эксперт.

Второе направление – это Бахмут, где продолжаются бои, а третье – это большое Донецкое направление (имеется в виду Авдеевка и Марьинка). По словам эксперта, именно на этих трех направлениях враг интенсифицируется.

Между тем на юге оккупанты сконцентрированы на том, чтобы вытеснить наших защитников с позиций, которые им раньше удалось занять.

"Не исключено, кстати, что под давлением врага, особенно с флангов мы где-то будем отходить для того, чтобы выровнять там линию фронта. Вот здесь критического ничего нет на самом деле", – объяснил Александр Мусиенко.

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