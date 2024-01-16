Нет ничего критического, что ВСУ под давлением врага на отдельных участках будут отходить для того, чтобы выровнять линию фронта.

Сейчас для Украины, если смотреть вообще на военную ситуацию, стратегически важны на фронте две вещи, и первая – это удержать северо-восточный фланг.

Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Прямого".

"Потому что если им дать возможность наступить с фланга, это будет означать, что они прямо выходят и создают нам проблемы и под Харьковом, и создают проблемы в районе Славянска", – подчеркнул Александр Мусиенко.

Во-вторых, по словам эксперта, нам важно не дать вытеснить нас с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.

"Вот это, в принципе, два направления. Все остальное, то, что происходят боевые действия, даже несмотря на то, что где-то, возможно, нам придется отойти, если враг будет иметь тактические успехи (поскольку я не вижу, как они могут достичь оперативно-стратегических, в ближайшей перспективе по крайней мере) – это, конечно, неприятно, но это не фатально", – пояснил Александр Мусиенко.

Кроме того, военный эксперт прокомментировал сбитие воздушными силами Украины вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.

"Это большая заслуга и победа украинских сил обороны, которая уже вошла в историю так же, как потопление крейсера "Москва", как битвы по освобождению Харьковщины, Херсона и много других знаковых событий. Это действительно событие чрезвычайно важное", – отметил Александр Мусиенко.

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