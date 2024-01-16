Сейчас для Украины, если смотреть вообще на военную ситуацию, стратегически важны на фронте две вещи, и первая – это удержать северо-восточный фланг.
Об этом рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в эфире "Прямого".
"Потому что если им дать возможность наступить с фланга, это будет означать, что они прямо выходят и создают нам проблемы и под Харьковом, и создают проблемы в районе Славянска", – подчеркнул Александр Мусиенко.
Во-вторых, по словам эксперта, нам важно не дать вытеснить нас с плацдарма на левом берегу Днепра в Херсонской области.
"Вот это, в принципе, два направления. Все остальное, то, что происходят боевые действия, даже несмотря на то, что где-то, возможно, нам придется отойти, если враг будет иметь тактические успехи (поскольку я не вижу, как они могут достичь оперативно-стратегических, в ближайшей перспективе по крайней мере) – это, конечно, неприятно, но это не фатально", – пояснил Александр Мусиенко.
Кроме того, военный эксперт прокомментировал сбитие воздушными силами Украины вражеского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50.
"Это большая заслуга и победа украинских сил обороны, которая уже вошла в историю так же, как потопление крейсера "Москва", как битвы по освобождению Харьковщины, Херсона и много других знаковых событий. Это действительно событие чрезвычайно важное", – отметил Александр Мусиенко.
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