Известный военный аналитик назвал год, который может стать финальным годом ожесточенной войны в Украине.

Россия не выдержит войны на года, что бы там не говорила ее пропаганда. В этом уверен полковник запаса ГШ ВСУ, украинский военный эксперт Олег Жданов.

«Не думайте, что все так хорошо, как рассказывает рашистская пропаганда. Там огромные проблемы с экономикой страны, финансы балансируют на грани кризиса. И, соответственно, военная промышленность сегодня сжирает весь бюджет, дефицит бюджета растёт», - подчеркнул Олег Жданов в своем новом видеообзоре.

По словам Жданова, Фонда национального благосостояния, которым так гордился Путин, не хватит уже до конца этого года. Кроме того, Россия не сможет избежать конфискации активов.

Напомним, стоимость замороженных российских суверенных активов составляет около 300 млрд долларов. В Минюсте Украины заявили, что рассчитывают получить эту сумму.

Олег Жданов уверен, что эти деньги действительно начнут арестовывать.

«И потихоньку передавать эти деньги, будут покупать нам оружие. А потом они пойдут на восстановление Украины, на выплаты компенсаций», - предположил Жданов.

Эксперт также подчеркнул, что даже по самым оптимистичным прогнозам, которые звучат на Западе, России осталось два года.

«Два - это максимум что может вытянуть экономика РФ в сегодняшней войне. Вот с такими темпами – это максимум два года. Дальше просто всё рухнет и всё обвалится. Россия дальше не потянет войну», - говорит Жданов.

Аналитик уверен, что ни о каких еще 5-8 годах войны речь не идет.

«Мой прогноз – 25-й год может стать финальным годом этой войны, если не прилетит «черный лебедь» и в РФ не случатся какие-то необратимые процессы. Такой вариант тоже не исключается», - пояснил Олег Жданов.

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