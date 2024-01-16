Приезд Валерия Залужного, Рустема Умерова и начальника Генерального штаба Сергея Шаптали в район Купянска показал, насколько большое значение уделяется этому участку фронта.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью "Фабрике новостей".

"Нужно понимать, если мы посмотрим на карту, что эта локация действительно стратегически важна для нас, и именно поэтому россияне прилагают такие колоссальные усилия, чтобы любой ценой прорваться на том направлении. Ведь с захватом Купянска становится под угрозой положение наших войск на левом берегу реки Оскол, и это может создать предпосылки для ослабления нашей обороны там и ухода", – подчеркнул эксперт.

Сергей Грабский объяснил, что противник достигнет очень серьезной оперативной цели, если ему удастся прорваться на Купянском направлении.

"Именно поэтому ведут такие активные действия относительно создания определенной буферной зоны на части новооккупированной, если они это смогут достичь, Харьковской области, и они будут прикрыты рекой. Сами понимаете, в современных условиях, имея такую ​​конфигурацию, такое насыщение войсками, средствами радиоэлектронной борьбы, дронами и другим военным оборудованием и вооружением, форсировать такую ​​реку будет достаточно сложно", – заявил Сергей Грабский.

Последние новости Украины:

ВСУ устроили врагу новую ловушку.

Новое контрнаступление - названы направления, где может начаться.

Будьте внимательны - боец ВСУ предупредил об еще одной опасности.