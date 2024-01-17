Вооруженные силы Украины сейчас действуют в условиях ограниченного ресурсного обеспечения и не имеют возможности проводить какие-либо наступательные операции.

Объективно мы можем говорить о том, что сейчас инициатива находится в руках противника, но это не значит, что ситуация на фронте очень плохая.

Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский в интервью "Фабрике новостей".

"Это не значит, что все очень плохо, потому что инициатива может находиться в руках противника, но они не достигают результатов, и именно поэтому они несут столь серьезные потери", – заявил Сергей Грабский.

Эксперт подчеркнул, что основной задачей любой оборонной операции является уничтожение военного потенциала противника, и эту задачу мы выполняем на отлично, уничтожая врага на всех участках фронта.

"Но с учетом, как говорится, уже определений, то да, бесспорно, противник имеет возможность проводить маневры силами, средствами, огневыми средствами, артиллерией и т.д. и наносить удары по разным участкам, что говорит объективно о том, что да, они держат инициативу", – объяснил Сергей Грабский.

Кроме того, военный эксперт прокомментировал российский военно-технический, военно-промышленный потенциал. По его словам, санкции против рф действуют, и сейчас, судя по объемам производства российского военно-промышленного комплекса, оккупанты фактически достигли определенного потолка в своих возможностях и имеют очень ограниченные возможности по дальнейшему наращиванию выпуска различных видов вооружения, боеприпасов и других средств ведения войны.

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