Вероятно, российские оккупационные войска сконцентрируются на наступлении на Купянском направлении, а в Авдеевке они отвлекают силы и средства украинской армии.

Есть определенные маркеры, которые военные считают подготовкой к предстоящему наступлению российских окупантов на Купянское направление и дальше на Харьков.

Об этом рассказал военный эксперт, историк Михаил Жирохов в эфире Radio NV.

"За последнее время россияне очень мощно уничтожают коммуникации. Коммуникации – имею в виду мосты, которые являются основой коммуникаций той группировки, которая защищает Купянск и дальше. И эти мосты они постоянно авиационными ударами, ударами с земли – всеми средствами они их уничтожают”, – заявил Михаил Жирохов.

Кроме того, военный эксперт отметил, что есть определенные данные о концентрации вражеских войск в Белгородской, Курской и Брянской областях рф, и эта группировка носит наступательный характер.

"Пока нет данных, что они занимаются оборонительными фортификационными сооружениями, что они пытаются зимовать в поле, скажем так. Четко разведчики видят и говорят, что у них есть приказ, что они на этом месте временно, и, возможно, они будут в ближайшее время наступать", – подчеркнул Михаил Жирохов.

Военный эксперт добавил, что у россиян нет нормального понимания потерь и тактики, поэтому сравнение того количества сил и средств, которые используют оккупационные войска, с тем, которое должно быть по учебнику, не всегда уместно.

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