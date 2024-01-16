Тарологиня Елена Бюн сделала расклад таро и рассказала, что Украина уже намного сильнее, чем в 2022 году, но все равно российские ДРГ стараются создать нам проблемы на границе, только у них мало что получится.

Об этом она рассказала на канале «Прогноз».

рф готовит сейчас буферную зону в белгородской области, тем временем говорят об очередном вторжении на вертолетах за сценарием 2022 года. Насколько это может быть реальным?

Нет, это вообще нереальные планы. Это уже не то. На сегодня это на та Украина, когда они вторгались. Они просто будут уничтожены.

Сейчас очень много вылазок ДРГ, Черниговщина, каждый день и не по одному разу, Сумщина, Ахтырка страдает. Давайте посмотрим эти две области, какова цель вылазок? Получат ли они то, что хотят?

Черниговская область. Маленькими группами заходят, агрессивно настроены… Это как бы прощупать ситуацию. И в то же время все равно попытка договориться, попытка прощупать, чтобы как бы запустили не ДРГшную группу, может быть, большее количество людей. Расчет на предательство. А с другой стороны, у них это заход в один конец. Но в то же время это отвлечь украинские Вооруженные силы, чтобы здесь сосредоточить силы, технику.

Я так понимаю, что то же самое – это и Сумская область. Это введение в обман. То, что я и сказала, чтобы отвлечь. И с заходом в один конец. Создать сложности еще тут.

Одержат ли они желаемый результат?

Нет, такого результата… Тут по иллюзии идет. Нет. Но, конечно, негативные действия они несут. Мало того, что они обстреливают эти области, тут и Башня выпадает, поэтому надо быть внимательными.

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